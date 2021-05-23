TFF 1. Lig Play-Off yarı finaller sona erdi, finalistler belli oldu. İstanbulspor'u eleyen Altay ile Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu, Süper Lig ’e çıkma mücadelesi verecek. 2002-2003’ten beri Süper Lig’den uzak kalan Altay ile 1969-1970’den beri Süper Lig’de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak. İzmir’in en son 2002-2003’te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

Altay - Altınordu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçın stadyum ve saat bilgileri henüz TFF tarafından belirlenmedi. TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak finalin canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de olacak.







