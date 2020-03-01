Altay - Altınordu maç sonucu: 1-0

TFF 1'inci Lig’in 25'inci haftasında Altay, İzmir derbisinde konuk ettiği Altınordu’yu 10 kişi kaldığı maçta Paixao'nun 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay 38 puana ulaşıp 5'inci sıraya yükselirken, Altınordu 27 puanla 14'üncü basamakta kaldı. Ev sahibi ekipte Kerim Avcı, 64'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Müsabakadan önce Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler unutulmadı. Şehitlerin isimleri ve fotoğrafları reklam panolarında yer alırken, tüm şehitlerin isimleri tek tek anons edildi.

Ellerinde Türk bayrakları olan taraftarlar, şehit isimlerinin okunmasının ardından "burada" şeklinde cevap verdi. "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" anonsunun ardından taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Sahaya ay-yıldızlı tişörtlerle çıkan her iki takım futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartı taşıdı. Müsabakadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada Altınordu etkili geldi. Soldan Okan’ın kullandığı kornerde arka direkte Metehan vurdu, kaleci Cihan’ın ayağıyla çıkardığı topu Ravil kafayla kaleye gönderdi. Paixao meşin yuvarlağı röveşatayla son anda çizgiden çıkardı.

26'ncı dakikada Altınordu’nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Okan direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarpıp auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Tatos’un soldan kullandığı kornerde Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Kerim Avcı, orta sahada Metehan’a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

67'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Turgut Doğan’ın yerden pasında ceza sahasındaki Paixao bekletmeden topu köşeye gönderdi: 1-0.

90+1'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Soldan Muhammed’in ortasında Kerim kafayı vurdu, Altay savunmasında Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

Müsabaka Altay’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel, Adamu (Dk. 46 Tatos), Yılmaz Özeren, Doğa İşeri (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin), Kerim Avcı, Paixao (Dk. 85 Cenk Özkacar)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Atakan Üner (Dk. 73 Yasin Ozan), Furkan Çil, Muhammed Mert, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 67 Paixao (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 64 Kerim Avcı (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 42 Yılmaz Özeren, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin (Altay)