Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık galibiyet özlemini 2-0'lık Göztepe zaferiyle sonlandıran Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetini almak için kenetlendi. Alsancak'ta çıktığı Trabzonspor , Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını kaybeden siyah-beyazlılar, cuma günü konuk edeceği Çaykur Rizespor'u mağlup ederek zincir kırmak istiyor.

Yeni stadyumunda ilk galibiyetini alarak 24 puana ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir seri yakalayıp tehlikeli bölgeden adım adım uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Süper Lig kariyerinin ilk maçını kazanan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor maçının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Göztepe galibiyetini hemen unutarak hedefimize odaklanmalıyız" dedi.

Stoper Murat Akça, "Son maça kadar pes etmek yok. Henüz bir şey başarmadık. Kalan maçlardan da istediğimiz alıp taraftarımızdan o zaman özür dileyeceğiz" diye konuştu.

Genç yıldız adayı Kazımcan Karataş ise "Hayatımda ilk kez bir Süper Lig derbisi oynadım. Maçtan sonra bütün gece uyuyamadım. Hedefim, armamıza borcumu ödeyip Avrupa'ya transfer olmak" dedi. (DHA)