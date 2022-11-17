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Altay, Alsancak'ta seri istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altay, Başkent ekibini yenerek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

17 Kasım 2022, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Altay, Alsancak'ta seri istiyor

Derbide konuk olduğu Altınordu'yu 10 kişiyle 2-0 yenerek moral bulan siyah-beyazlılar, şimdi de gözüne Gençlerbirliği'ne kestirdi. Bu sezon Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi, 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Takımın form tutmaya başladığını dile getiren Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Süreç tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor. İlk haftalarda sabır istemiştik. Güzel işler çıkıyor sahada. Beraber hareket edebilen, aile ortamı sayesinde 10 kişi bile kalsa bile kazanabilen bir takım oldular. Hem skor hem de oyun olarak başarı gelmeye başladı. Amacımız ayaklarımızı yere sağlam basarak, rakiplerimizle oynayacağımız ilk yarının son 5 maçında maksimum puan toplayıp devre arasına güvenli bölgede girmek" dedi.

DHA

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