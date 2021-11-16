Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017 tarihinde temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım’da açılışı yapılacak Altay Alsancak Stadı için geri sayım başlarken Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu (TMVFL) tarafından SMA Tip-1 hastası Duru Meriç için düzenlenen etkinlikte buluşan unutulmaz futbolcular, stada Mustafa Denizli’nin isminin verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katılırken, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, eski futbolcular Hayrettin Demirbaş, Altay Dağdelen, Orhan Üstündağ ve Sinan Aydın gibi isimler sahaya çıktı.

4-4 sona eren TMVFL Milli Karması ile Şöhretler Karması dostluk maçında Amerikalı şarkıcı Della Miles, opera sanatçısı Evrim Keskin, Balkan müziği üstadı Murat Balkan mini konser verdi, eski futbolcular, teknik adamlar, siyasiler ve bürokratlar, "Duru'nun hayata tutunma çabasına nefes olmaya hazırız. Biz birlikte biriz" mesajları iletti.

Bir dönem Altay forması da giyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada “Altay Alsancak Stadı'na Büyük Altay, Büyük Mustafa adı yakışır. Altay altyapısında dört sezon oynadım. Yeni stadı, evi onlara çok yakışacak. Stada verilecek isim benim için önemli. İlk profesyonel maçıma orada çıktım ve İzmirspor formasıyla ilk golümü attım. Altay'ın şampiyon olduğu 1983-84’te minik takımdaydım ve şampiyonlara çelenk vermiştim” dedi.

Altay altyapısında yetişip Galatasaray ve A Milli Takım’ın unutulmaz isimleri arasında giren kaleci Hayrettin Demirbaş da “Ülkemizde o jenerasyonun en büyük futbolcusu ve en büyük hocası Mustafa Denizli'dir” vurgusu yaparak, “A Milli Takımımız için de yıllarca hizmet verdi. Büyük Altay'ın stadına Büyük Mustafa'nın adı yakışır. Şenol Güneş Trabzonspor için neyse, İzmirliler için de Büyük Mustafa odur. Stat inşallah Altay’a uğurlu gelir” diye konuştu.

Altay’ın unutulmaz kaptanı Orhan Üstündağ da “Stat Altay’ın, ismi de Mustafa Denizli’nin olması gerekir” diyerek, “Şenol Güneş ve Fatih Terim’in isimlerinin statlara verilmesi çok güzel bir uygulama. Mustafa Denizli gibi futbolcu ve teknik direktör olarak bir döneme damgasını vurmuş futbol insanının ismi, doğup büyüdüğü yerde yaşamalı. Altay ile Alsancak Stadı arasında çok güçlü bir bağ vardır. Tek hayalim yeni stadın çimlerine yıllar sonra yeniden ayak basmak” yorumu yaptı.

Altay’dan Fenerbahçe ’ye transfer olan Altay Dağdelen “Mustafa Denizli çok özel bir insan” saptamasında bulunup “Stada isminin verilmesi çok doğru bir karar olur. Böyle unutulmaz kişilerin isimleri mutlaka doğup büyüdükleri yerlerde yaşamalı” dedi. Altaylı Sinan Aydın da “Altay’da unutulmaz günler yaşadım. Orhan-Reha gibi isimlerle birlikte forma giydim. Alsancak Stadı’nı her zaman Altay’ın evi olarak tanıdım. Denizli ismi bu stada gerçekten yakışacak” şeklinde konuştu.