Altay alkış topladı

Ligin en pahalı takımı karşısına maliyeti en düşük ekip olarak çıkan siyah-beyazlılar, başa baş bir mücadele sergileyerek 1 puanı hanesine yazdırdı. Altaylı taraftarlar 90 dakikanın ardından tribüne çağırdıkları futbolcuları, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratıyla soyunma odasına uğurladı. İlk 3 maçını kaybettikten sonra son 4 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puana ulaşan Altay, bileğinin bükülmediği seride sadece 1 gol yedi.

Mücadeleleri nedeniyle takımını kutlayan Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Gerçekten futbolcularım karakterlerini, ruhlarını sahaya yansıttılar. Galip gelebilirdik, kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu, mağlup da olabilirdik. Ama tempolu güzel, zevkli bir karşılaşma oldu. Haftalardır iyi gidiyoruz. Oyun sistemimizde savunma anlamında birçok konu oturdu. Ofansif olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tabi kolay değil, ofansif olarak oynattığımız oyuncumuzun birisi sol bek ve ilk defa o bölgede oynadı. Diğer orta sahada oynattığımız oyuncumuz sağ bek oyuncumuz, bir diğer sol bek oyuncumuz orta sahada oynadı" dedi.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu şöyle devam etti: "Forvetimiz 38 yaşında, kolay olmuyor. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncumuz 41 yaşında. Bu yüzden ben hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi özverili harika işler çıkarıyorlar. Böyle devam edeceğiz inşallah. 4 haftadır yenilmiyoruz, 3 haftadır kalemizde gol görmüyoruz. Bunu devam ettirip skora yansıtıp güzel karşılaşmalar oynayacağız."

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)