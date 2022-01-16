Süper Lig 'de 13 maçtır kazanamayan, 5 maçlık mağlubiyet serisi yakalayan ve Mustafa Denizli ile yollarını ayırarak takımı Mert Nobre'ye emanet eden Altay, 21. hafta maçında Alanyaspor 'u konuk edecek. 18 puanla 18. sırada yer alan Siyah Beyazlılar, yeni hocası yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Francesco Farioli yönetiminde henüz kazanamayan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

Altay'da geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Pinares bu kez görev yapabilecek. Gabon Milli Takımı'nda olan Poko, sakatlığı süren Cebrail ve Aka ise forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Afrika Kupası'nda bulunan Diedhiou ile Awaziem'in yanı sıra kart cezalısı Umut Güneş, sahaya olmayacak.

Altay - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Alanyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Björnkander, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Bamba, Pinares, Paxiao

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Tayfur, Emre, Novais, Efkan, Efecan, Davidson, Eduardo