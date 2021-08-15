Altay, Ahmed Yasser Rayan transferinde sona geldi

18 yıl sonra döndüğü Süper Lig 'e Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek çok iyi bir giriş yapan Altay, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir ekibi, bir süredir gündeminde bulunan Al Ahly'den Ahmed Yasser Rayan'ın transferi adına anlaşma sağladı.

Africa Foot United'ın haberine göre Cleopatra'daki kiralık sürecinin sonuna gelen Ahmed Yasser Rayan için kulübü Al Ahly ile devam eden görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı. Altay, 23 yaşındaki Mısırlı oyuncunun kiralama bedeli olarak 300 bin Dolar ödeyecek. İki tarafın anlaşması kapsamında sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtilmekte.

Cleopatra forması altında attığı 15 golle dikkatleri çeken Rayan, şu anda Mısır Premier Ligi'nde gol krallığının ikinci sırasında yer alıyor.