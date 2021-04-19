Altay - Adanaspor maç sonucu: 4-1

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay, 31'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 20'nci dakikada penaltıdan Regattin, 41'inci dakikada Erhan, 59'uncu dakikada Thiam ve 90+3'üncü dakikada Paixao kaydederken; deplasman ekibinin tek golü 31'inci dakikada Celil'den geldi. Bu sonuçla 2 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Altay 57 puana ulaşıp averajla 4'üncü sıraya yükselirken Adanaspor ise 34 puanla 14'üncü sırada kaldı.

20'nci dakikada sağdan Adanaspor ceza sahasına giren Kappel'e Ömer'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Regattin, İzmir ekibini öne geçirdi: 1-0.

31'inci dakikada Adanaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Celil, şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeden filelere yolladı: 1-1.

41'inci dakikada Altay kalecisi Cihan'ın degajında topla buluşan Erhan sol ceza sahasına girip çizgiye kadar indi, bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

İlk yarı Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada soldan Adanaspor ceza sahasına giren Thiam, karşı karşıya kaldığı kaleci Karacic'i plase bir vuruşla avladı: 3-1.

71'inci dakikada gelişen Altay kontratağında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz, topu daha müsait pozisyondaki Erhan'a aktardı. Erhan'ın boş kaleye vuruşunda top direkten döndü.

90+3'üncü dakikada soldan Mehmet Erdem'in yerden ortasında altı pasta Paixao maçın skorunu belirledi: 4-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Elmas (xx), Seyfettin Ünal (xx

ALTAY: Cihan (xxx) - Cebrail (xx) - İbrahim (xx), Murat (xx), Mehmet Erdem (xx), Thiam (xxx) (Dk. 68 Yekta xx), Poko (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 84 Kazımcan), Regattin (xxx) (Dk. 68 Mossoro xx), Erhan (xxx) (Dk. 72 İlhan xx), Deniz (xx) (Dk. 72 Paixao xx)

ADANASPOR: Karacic (x) - Furkan (x) (Dk. 66 İsmail x), Donkor (xx), Evren (xx), Ömer (x), Uğurcan (xx) (Dk. 89 Atalay), Ahmethan (xx), Berkan (x) (Dk. 64 Daniel x), Celil (xxx) (Dk. 89 Umut), Fıratcan (x) (Dk. 64 Kingsley x), Ozegovic (x)

GOLLER: Dk. 20 (Pen) Regattin, Dk. 41 Erhan, Dk. 59 Thiam, Dk. 90+3 Paixao (Altay), Dk. 31 Celil (Adanaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim (Altay) - Celil, Furkan (Adanaspor)

DHA