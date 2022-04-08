Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ’in 32. hafta maçında Altay, Adana Demirspor’a konuk olacak. 10 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Altay, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde öğle saatlerinde yapılan antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirerek İzmir’deki hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra havayolu ile Adana’ya hareket etti.

İZMİR (İHA)