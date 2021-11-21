Süper Lig 'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor, İzmir'de kozlarını paylaşacak. İki takımın da 16 puanı bulunuyor. Siyah Beyazlılar, 11., Mavi Şimşekler ise 10. sırada. Son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, Adana ekibi karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Hatayspor galibiyetiyle moral depolayan Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Stadyumların seyirciye yüzde 100 kapasiteyle açılmasıyla birlikte Altay taraftarının tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

Altay-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Adana Demirspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay-Adana Demirspor 11'ler:

Altay: Mateusz, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Britt

Ligde 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 16 puan toplayan Altay 11. sırada, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan aynı puandaki Adana Demirspor ise 10. basamakta yer alıyor.