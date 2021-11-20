Süper Lig 'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor, İzmir'de kozlarını paylaşacak. İki takımın da 16 puanı bulunuyor. Siyah Beyazlılar, 11., Mavi Şimşekler ise 10. sırada. Son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, Adana ekibi karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Hatayspor galibiyetiyle moral depolayan Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Stadyumların seyirciye yüzde 100 kapasiteyle açılmasıyla birlikte Altay taraftarının tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

Altay-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Adana Demirspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björnkander, Özgür, Poko, Thiam, Kappel, Erhan, Bamba, Paxiao

Adana Demirspor: Muriç, Svenson, Samet, Deli, Rassoul, Stanbouli, Sinan, Belhanda, Vargas, Balotelli, Assambalonga

Altay'da sakatlıktan çıkıp bireysel çalışmalara başlayan İranlı sol bek Naderi ve sol kanat Eren forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan stoper Murat ve Şilili sol kanat Rodriguez'in de riske edilmemesi bekleniyor. Adana Demirspor'da sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 16 puan toplayan Altay 11. sırada, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan aynı puandaki Adana Demirspor ise 10. basamakta yer alıyor.