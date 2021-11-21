Altay-Adana Demirspor (CANLI)

Süper Lig 'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor, İzmir'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 16 puanı bulunuyor. Siyah Beyazlılar, 11., Mavi Şimşekler ise 10. sırada. Son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, Adana ekibi karşısında kötü gidişe son vermeye çalışıyor. Hatayspor galibiyetiyle moral depolayan Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR / CANLI

Maçtan dakikalar

Maçın 7. dakikasında Altay tehlikeyi yaratan taraf oldu. Aka'nın pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Murat'ın yerden altıpasa çevirdiği topa kimse dokunamadı.

Yunus Akgün takımını öne geçirdi

GOL | Maçın 19. dakikasında Adana Demirspor Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Vargas'ın yerden altıpasa çevirdiği topa gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında ev sahibi Altay uygun pozisyondan yararlanamadı. Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topa yay üzerinde gelişine sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Pinares'in şutu üstten farklı şekilde auta gitti.

Karşı karşıya kaçtı

Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde Adana Demirspor Akintola ile net fırsattan yararlanamadı. Kendi orta sahasından hızlı atakla çıkan Akintola topu 60 metreye yakın sürdü ve Lis'le karşı karşıya kaldı. Bire birde Polonyalı kaleci gole izin vermedi ve ayaklarının ucuyla farkın açılmasını önledi.

Adana Demirspor'dan bu dakikalarda üst üste ataklar geldi. 36. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Assombalonga'nın etkilini kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Alaty oldu ve 47. dakikada tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Tolga'nın penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Bamba'nın sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruş farklı bir şekilde üstten auta gitti.

Ahmed Rayyan skora dengeyi getirdi

GOL | Karşılaşmanın 48. dakikasında Altay, skora dengeyi Ahmed Rayyan ile getirdi. Poko'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel'in plase vuruşunu kaleci Muric kurtardı. Kaleciden dönen topu kontrol eden Kappel topu sol tarafındaki Ahmed Yasser Rayan'a verdi ve Rayan sol ayağıyla plase bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Adana Demirspor yine öne geçti

GOL | Mücadelenin 55. dakikasında Adana Demirspor bir kez daha öne geçmeyi başardı. Assombalonga takımını 2-1'e taşıyan golü kaydetti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Vargas'ın yaptığı ortayı Deli kafayla altıpasa indirdi ve Assombalonga sol ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Gol geçersiz

Karşılaşmanın 59. dakikasında Adana Demirspor'un attığı gol geçerli sayılmadı. Yunus Akgün'ün ara pasıyla savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Vargas topu sağ tarafındaki Akintola'ya verdi ve Akintola topu boş kaleye yuvarladı ancak Vargas'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Akintola farkı 2'ye çıkarttı

GOL | Adana Demirspor 60. dakikada bu kez de Akintola'nın golü ile skoru 3-1'e getirdi. Stambouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Akintola'nın ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.

Altay-Adana Demirspor 11'ler:

Altay: Mateusz, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Britt