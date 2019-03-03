Altay'da kırmızı kart cezalısı Tavares ve sarı kart cezalısı Putsila ile sakatlığı bulunan Merter forma giyemeyecek. İbrahim Akın ve Oğuz Han iyileşti. Ligde 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen 31 puanlı siyah-beyazlılar, 32 puanı bulunan Balıkesirspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı ve rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Altay sezonun ilk yarısında Balıkesir'de oynanan maçı 2-1 kaybetmişti.

Altay'ın muhtemel 11'i şöyle;

Aydın - Yasin, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Tatos, Hüsamettin, Oğuz Han, Kappel, Paixao

DHA



