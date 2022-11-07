Altay, 4 maçlık İzmir serüveninde

Spor Toto 1. Lig’e sancılı bir başlangıç yapan Altay, karabulutları tamamen dağıtmak için 4 maçlık İzmir serüvenine odaklanmış durumda. Ligin son 9 haftasında sadece 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, önündeki 4 maçlık süreci iyi değerlendirmek istiyor.

Bu süreçte Boluspor ve Gençlerbirliği’ni Mustafa Denizli Altay Alsancak Stadyumu’nda ağırlayacak olan Altay, deplasmanda ise Göztepe ve Altınordu’ya konuk olacak. Böylece Siyah Beyazlılar, bu 4 maçlık süreçte İzmir dışına çıkmamış olacak.

Altay, 12 puanla düşme hattının 2 basamak üstünde bulunuyor. Sinan Kaloğlu ve yardımcılarının ilk hedefi siyah-beyazlıları oradan bir an önce uzaklaştırmak olacak. (İHA)