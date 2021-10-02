Süper Lig'de son 3 maçında Göztepe , Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş 'ı 2-1'lik skorlarla mağlup eden Altay yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Ligde 8'inci haftaya 15 puanla 3'üncü sırada giren Altay, 8 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Gaziantep FK'yı mağlup ederek 35 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet almayı hedefliyor. Rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmak isteyen siyah-beyazlılarda Thiam'ın cezası sona ererken, Rayan ve Poko iyileşti. Tedavisi süren Rodriguez'in forma giyemeyeceği Altay'da Eren'in oynamasının da zor olduğu bildirildi. (DHA)