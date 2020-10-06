Altay 21 transfer yaptı

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, Ankaraspor'dan ön libero Jovan Blagojevic, Akhisarspor'dan sağ bek Tolga Ünlü, stoper Edin Cocalic, sol kanat Erhan Çelenk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ön libero Jasmin Scuk, Blackpool'dan forvet Armand Gnanduillet, Steaua Bükreş'ten William De Amorim, Cincinnati'den forvet arkası Andrien Regattin, Levski Sofia'dan Khaly Thiam, Aytemiz Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör, Hes Kablo Kayserispor'dan Ziya Alkurt, Giresunspor'dan sol bek Çağlar Birinci, Menemenspor'dan stoper Kuban Altunbudak, Beşiktaş'tan sol kanat Abdullah Aydın, Fraport Tav Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ve Harun Alpsoy, İstanbulspor'dan sağ bek Rıdvan Şimşek, Beypiliç Boluspor'dan kaleci Ozan Evrim Özenç, Vaduz'dan stoper Berkay Sülüngöz ve Galatasaray'dan stoper Sefa Özdemir ile sözleşme imzaladı.

İzmir temsilcisinde sezon başında yeni transfer olarak lisansları çıkarılan Timur Temeltaş ile Ergin Keleş ise geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrıldı. Ergin, Adanaspor'un yolunu tutarkan, Timur ise Misli.com 2'nci Lig ekibi Eyüspor'a gitti. Yönetim, Galatasaray'dan dün transfer edilen stoper Sefa'yı aynı gün 2'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiralık olarak gönderdi. Altyapısında yetişen stoper Cenk Özkaçar'ı Fransız devi Olympique Lyon'a satıp, Hakan Demir'i Kocaelispor'a kiralık veren Altay'da kaleci Aydın Bağ 2'nci Lig'de mücadele eden Vanspor'a Murat Berkan Demir ve Kutay Yokuşlu Misli.Com 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a, Mesut Can Tunalı da Belediye Derincespor'a kiralandı. Altyapıdan Ali Kızılkuyu da profesyonel sözleşme imzaladı. Altay'da geçen sezonki kadroda yer alan Andreas Tatos, Helder Tavares, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız, Erhan Kartal, Kerim Avcı, İbrahim Alhassan Adamu, Mustafa Murat Uslu, Emre Koyuncu, Prince Segbefia, Yaser Hacımustafaoğlu, Doğa İşeri, Turgut Doğan Şahin ve Oğuz Han Aynoğlu ile yollar ayrılmıştı.

DHA