Altay 2 yıl sonra penaltı kurtardı

Fenerbahçe sezonun 4.hafta maçında Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazanırken kaleci Altay Bayındır adeta takımına hayat verdi. Son anlarda Sabo tarafından kullanılan penaltıyı çıkaran Altay böylece yaklaşık 2 yıl sonra penaltıda başarılı oldu

Altay Bayındır, Süper Lig'de en son 30 Kasım 2018'deki Ç. Rizespor maçından penaltı çıkartmıştı



