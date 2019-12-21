Altay: 19 - Karius: 15

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın kalecileri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig’de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi.

Karius ortalama istatistiklerde önde

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Bayındır’ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Bayındır 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.

İHA