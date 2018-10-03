Son olarak Süper Lig'de 27 Nisan 2003'te kozlarını paylaşan iki köklü kulübün İzmir'deki randevusu 3-3 berabere tamamlandı. Altay o sezon sonunda Süper Lig'e veda etti. Altay, Başkent temsilcisini son 7 resmi maçta ise mağlup edemedi. Gençlerbirliği'ni 1997-98 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla deviren siyah-beyazlılar, bu periyotta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Hedefini zirve olarak belirleyen iki takımdan Gençlerbirliği 7'de 7 yaparak zirveye yerleşti. Ligin 15 golle en çok atan ve 2 golle en az yiyen ekibi olan Gençlerbirliği şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Başkent temsilcisi gibi Süper Lig'e dönmek isteyen Altay, sezona iyi başlasa da son 4 maçını kazanamadı. 9 puanla 7'nci sırada bulunan siyah-beyazlılar 10 gol atıp 6 gol yedi. Teknik direktör Alper Avcı maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve Gençlerbirliği'ni yenen ilk takım olacaklarını söyledi.