Altay: 1 - Bandırmaspor: 1

9. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Fatih Kurucuk, yerden attığı şutta golü buldu. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında hakem, gol öncesinde Dembele’nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Salih’in kale önüne çevirdiği topa Zeki Yıldırım vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Arda Gezer’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada orta alandan gelişen Bandırmaspor atağında, Oğuz Kaan Güçtekin’in pasıyla topla buluşan Mustafa Saymak’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan attığı şutta savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay’da Eren Erdoğan’ın arka direğe yaptığı ortaya yükselen Marco Paixao, kafa vuruşuyla kaleciyi avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İHA