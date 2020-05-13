ALT başka bir ifade ile SGPT olarak bilinen aminotransferaz en fazla karaciğerde bulunmaktadır. Aynı zamanda pankreas, kalp, kan dolaşımı ve böbreklerde de belli bir miktar yer alır. Özellikle hücre içerisinde oldukça fazla bulunan ALT, kanda az miktarda bulunur. Yaşanabilecek olası belli başlı bazı hastalıklar için haber verme noktasında referans aralığı dışına çıkabilmektedir. Yapılan kan testi ile beraber laboratuvar ortamında sonuç belli olur ve buna uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

ALT SGPT nedir?

Alanin aminotransferaz olarak bilinen SGPT, aynı zamanda ALT kısaltmasıyla da öne çıkmaktadır. Hücre yapısında meydana gelebilecek herhangi bir bozukluk ya da hasar sonucunda, hücre içerisinde bulunan bu enzim kana geçiş yapar. Yaşanan bu durum karşısında kandaki miktar yükseldiği için yapılan test üzerinden hücre hasarı olduğu anlaşılır. Böyle durumlar özellikle karaciğerde meydana gelebilecek hasarı anlatmaktadır. Aynı zamanda ciddi oranda böbrek sorunları ile beraber kalp hastalıkları için de işaret edebilen bir değeri ulaşabilmektedir.

Ancak hayati risk faktörü teşkil edecek durum genelde karaciğer sorunları adına öne çıkar. Kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden ALT değerlerinin yüksek çıkması, bazı sağlık sorunlarını anlatan bir haber olarak değerlendirilmektedir. Referans aralığına yakın olması ve veya düşük seyretmesi kişinin sağlıklı olduğunu gösteren bir durum olarak öne çıkmaktadır. Ancak normal değerlerin üzerine çıktığında başta karaciğer olmak üzere böbrek ya da kalp hastalıkları gibi sorunları anlatan bir durum olarak değerlendirilmektedir.

ALT SGPT tahlillerinde değer aralığı kaç olmalı?

Laboratuvar ortamında ele alınan ALT testi farklı birim aralıkları gösterebilmektedir. SGPT Yani ALT olarak bilinen bu değer kadın ve erkekler ile beraber yaşa bağlı olarak bazı farklılıklar yaratabilir. Bu enzimin kanda mevcut olması gereken normal değer aralığına bakmak gerekirse, şu miktarlar öne çıkmaktadır.

- Kadınlar için normal SGPT değeri, ‘10 - 14 U/L’

- Erkekler adını normal referans aralığı, 10 - 35 U/L’

- Çocuklar adına ise alanin aminotransferaz değeri aralığı yetişkinlerin iki katı olarak değerlendirilmektedir,

- Söz konusu yaşlılar için referans aralığı olduğu zaman ise, yetişkinlere göre biraz daha yüksek seviyelerde normal değer olarak seyreder,

Özellikle ALT diğerinin kan testi ile hemogramı yani kan sayımı üzerinden miktarın 10 veya 20 fazla çıkması ile ciddi karaciğer hastalıklarından bahsetmek mümkün olabilmektedir. Böyle durumlar için kan testi üzerinden yüksekliğin ne kadar çıktığına bağlı olarak, bu değeri neden bu kadar yükseldiği öncelikle anlaşılmalıdır. Aynı zamanda herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı ve kullanılan ilaçların karaciğere ne kadar hasar verdiği gibi durumlar incelenir. Bu inceleme neticesinde çıkan diğerini miktarına bağlı olarak uzman doktor kontrolü altında, belli başlı bazı tedavi yöntemleri öne çıkar.

ALT SGPT yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Genel olarak alanin aminotransferaz yani SGPT ya da ALT değerlerinin düşük çıkması sağlıklı bir insanın referans aralığı olarak bilinir. Diğer bir tabirle karaciğer başta olmak üzere herhangi bir kalp hastalığı ya da böbrek sorunu yaşanmadığı anlaşılır. Alınan kan testinde referans aralığının üzerine çıktığı zaman yani yüksek seyrettiğinde, o vakit ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini anlamak mümkün. Böyle durumlarda belli başlı bazı hastalıkların tespiti kan testi ile beraber yapılabilmektedir.

- Alkol tüketimi,

- Siroz hastalığı,

- Susuz kalma,

- Kurşun zehirlenmesi gibi problemler,

- Hepatit B hastalığı,

- Nöbet geçirme,

- Karaciğer dokusunun ölmüş olması,

- Diyabet hastalığı,

- Karaciğer kanseri,

- Karaciğer kan akışında yaşanan problemler,

- Karaciğer şişmesi,

- Herhangi bir sebepten dolayı zehirlenme yaşanması,

- Pankreasta iltihaplanma,

- Kullanılan belli başlı bazı ilaçlar,

- Çölyak hastalığı,

- Aşırı ağırlık çalışma ile yaşanan has hasarı,

- Yüksek oranda vücutta demir birikmesi,

Bu gibi nedenlerden dolayı yaşanan referans değeri aralığının üzerine çıkma durumu ile beraber, yapılan kan testi üzerinden kan sayımı gerçekleşir. Bu sayımda alanin aminotransferaz ast değerinin yüksek çıkması yukarıda verilen hastalıklardan birini anlatabilmektedir.



