Alt liglerde Egeliler zirvede

2'nci Lig'deki iki grupta da Egeliler liderliğe kurulurken 3'üncü Lig'de 3 Ege ekibi zirve ortağı oldu. Son 2 yıldır 1'inci Lig hedefini Play-Off'ta ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezona müthiş başladı. Grubun iddialı takımları Çorum FK ve Kocaelispor önünde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı ekip, 2 maçta tam 9 gol atarken kalesinde yalnız 2 gol görüp sezon başından lider oldu. Grupta Uşakspor da ilk maçlarını 6 puanla kayıpsız geçerek Manisa FK'nın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off'ta mutlu sona ulaşıp 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Turgutluspor, Kırmızı Grup'ta 2'de 2'yle liderlik koltuğuna oturdu.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen sezon Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayan Bucaspor 1928, ilk iki maçta rakiplerine puan kaptırmayıp zirveye ortak oldu. Ligde 3'üncü Grup'ta Somaspor, 4'üncü Grup'ta ise bu yıl profesyonel kategoriye dönen Bergama Belediyespor ilk 2 haftadan 6 puan çıkardı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)