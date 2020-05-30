Alt liglerde coronavirüs endişesi... Amatör kulüpler sahaya çıkmayabilir

Coronavirüs tedbirleri kapsamında verilen uzun aranın ardından futbol liglerinde yeniden sezona başlamanın hazırlığı yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı tarihe göre profesyonel ligler 12 Haziran tarihinde başlarken amatör liglerde başlama tarihi en erken 18 Temmuz olarak belirlendi. Sahalarda ve tesislerde dezenfektasyon işlemleri gibi hazırlıkların devam etmesine rağmen amatör kulüplerde karşılaşmalar öncesi coronavirüs nedeniyle endişe sürüyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, takımların sporcuları toplamakta zorlanacağına dikkat çekerken bazı amatör kulüplerin liglerden çekilebileceği uyarısını verdi.

“Birkaç kulübümüz bu şartlarda maçlara çıkamayabilir”

Devam edecek sezon hakkında bilgiler veren EASKF Başkanı Sadri Atam, alt liglerde sezon öncesi yaşanabilecek sıkıntıların altını çizdi. Atam, kulüplerin sporcuları toplamakta zorlanabileceğini ve kulüplerin sahaya çıkamayabileceğini sözlerine ekleyerek “Federasyonun belirlediği takvime göre 18 Temmuz tarihinde Bölgesel Amatör Lig başlayacak. Biz de buna bağlı olarak 25 Temmuz’da Süper Amatör Lig’i başlatacağız. Takımların antrenman yaptığı ve oynadığı sahalarda dezenfektan işlemlerini yaptık. Sporcuların testlerinden büyüklüklerine göre bir, iki ya da üç kişinin girebileceği soyunma odalarına kadar tüm bilgiler TFF tarafından kulüplere gönderildi. Amatör takımlar olduğu için sporcuları toplamakta zorluk çeken birçok kulüp var. Bölgesel Amatör Ligi artık profesyonel bir lig seviyesinde. Orada maçlara çıkmamak gibi hiçbir takımın lüksü yok. Fakat daha alt liglerde bu maçları oynatmamız daha zor. Süper Amatör Lig’i başlatacağız. 10 tane takım var ligde. Son üç haftası oynanacak. Yine de takımı sahaya çıkartmakta zorluk yaşanacağını biliyorum. Birkaç kulübümüz bu şartlarda maçlara çıkamayabilir. Çünkü şehir dışından sporcular var. Öğrenci olanlar var. Oynatmamız bu aşamada zor. 25 Temmuz’u çok öngöremiyoruz. İnşallah hastalıktan bir eser kalmaz. Kulüplerimiz sporcularını toplarlar. Daha temkinli olarak lige başlarız” ifadelerini kullandı.

İHA