Alt lig kulüpleri destek bekliyor

Aralık ayında Çin'de başlayan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını futbolu da vurdu. Mart ayının ortasında liglere verilen aranın ardından kulüplerin birçok gelir kalemi ortadan kalkarken, özellikle alt liglerdeki kulüpler ekonomik krize girdi. Spor hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, futbol dünyasında son günlerde yayıncı kuruluşun Süper Lig kulüplerine ödeme yapmamasının konuşulduğunu ancak, alt liglerde kaos ve karmaşanın daha büyük olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının alt liglere etkisinin daha baskın ve yıkıcı olacağını belirten Arıkan, “Alt liglerdeki kulüplerin yayın, reklam, sponsorluk, bilet ve ürün geliri Süper Lig takımlarına oranla çok daha zayıftır. Süper Lig takımları salgın sonrası bahsettiğimiz gelirlere yeniden kavuşarak toparlanacakken alt lig takımları ise asıl sıkıntıyı bu süreçte çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Maaş ve taksitler nasıl ödenecek?

Alt liglerdeki kulüplerin en büyük gelir kalemlerinden birinin beraberlik ve galibiyet halinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldıkları para olduğunu ifade eden Av. Erkan Behçet Arıkan, “Liglerin tatil edildiği bu süreçte kulüplerimiz bu gelirden tamamen mahrum kaldı. Maçlar oynanmadığı için hasılat ve reklam gelirleri de sıfıra indi. Burada kulüpler federasyon desteği veya banka desteğine ya da belediye desteğine muhtaç duruma düşecektir. Ancak bu ödemelerin ne zaman geleceği belli olmadığından futbolcu ve çalışanların mağdur olma ihtimali yüksektir. Böyle bir durumda bankalar, kulüp alacaklıları ve futbolcular kulüpten alacaklarını almak için adeta sıraya girecek ve futbol kulüpleri ekonomik dar boğaza girecek ve belki iflasın eşiğine geleceklerdir. Burada futbolcuların ve kulüp personelinin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için federasyon ve kulüpler görüşerek çözüm aramalıdır. Yüksek maliyetli futbolcu ve personelden indirim talep edilmesi istenebilir" dedi.

Acil eylem planı

Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun acil olarak kulüplerle görüşerek futbolculara asgari ödeme yapılması konusunda öneride bulunması gerektiğini ifade etti. TFF’nin gerekirse kendi bütçesinden kulüpleri desteklemesi gerektiğini belirten Av. Erkan Behçet Arıkan ödeme güçlüklerinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi. Kulüplerin futbolcuya ödeme yapmaması halinde oyuncuların elindeki hakları kullanabileceğini vurgulayan Arıkan, “Futbolcu kulübüne ve TFF’ye önce ihtar çekip, ardından sözleşmede belirtilen sürede yine ödeme yapılmaması halinde dilerse sözleşme fesih hakkını kullanabilir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Malumdur ki futbolcu ödemelerinin yapılmaması hali TFF mevzuatına göre kulüplere bir para cezası kesilmesini gerektirmektedir. Ancak ödeme yapmama sebebiyle TFF tarafından kulüplere kesilme ihtimali olan para cezalarının bu dönemde işleme alınmaması gerektiği kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

"Sözleşmeler revize edilmeli"

Korona virüs salgını ile ortaya çıkan durumun futbolcuların sözleşmelerinin revize edilmesini gündeme getirdiğini belirten Av. Erkan Behçet Arıkan, “İçinde bulunduğumuz süreç Türk Borçlar Kanunu gereğince sözleşmelerin tamamı veya bir kısmında yeniden düzenleme yapılmasını gerektiren bir 'mücbir sebep' halidir. Dolayısı ile kulüpler bu mücbir sebep halini gerekçe göstererek futbolcu ve kulüp personelinin kazancında indirime gitmek veya ödemeden kaçınma eğiliminde olacaklardır. Bu tamamen futbol emekçilerinin takdirinde olan süreçtir. Ancak bu sözleşme revizeleri hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde revize edilmelidir” dedi.

Ödeme alamayan futbolcuların öncelikle kulüplerine ve TFF’ye ihtar çekmeleri gerektiğini ifade eden Arıkan, kulüplerin her şartta futbolcu sözleşmelerinde yer alan yasal süre içerisinde finansal yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ifade ederek, “Kulüpler ödeme yapmadığı takdirde futbolcunun sözleşmesinden doğan fesih hakkını kullanabilir ve haklarını Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda arayabilir. Eğer futbolcunun sözleşmesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu maddesi yoksa iş mahkemelerine müracaat edilebilir. Futbolcular bunun devamında doğrudan FIFA’ya başvurabilir” diye konuştu.

İHA