ALS hastalığının kendine özgü belirtileri vardır. Özellikle hastalığın bulaşıcı olup olmadığı da araştırılmaktadır. ALS hastalığı oldukça ciddi bir hastalıktır.

ALS hastalığı nedir?

Amyotrofik lateral skleroz kelimesinin kısaltılmışı olarak ALS kelimesi hastalık için kullanılmıştır. ALS bir nörolojik bozukluğu hastalığıdır. Kas hareketlerinden sorumlu olan insan vücudunda yer alan hücreler vardır. Bu hareketlerin bozulması ALS hastalığına yol açar. Bu kas hücreleri, çiğneme, yutma, konuşma gibi insan fonksiyonlarını kontrol eder. ALS hastalığında ise bu hücreler bozulduğundan dolayı bu tür fonksiyonları hasta yerine getiremez.

ALS belirtileri nelerdir?

ALS belirtileri her hastada aynı belirtiyi vermez. Dolayısıyla başlangıçta ki olan belirtileri her kişide aynı olmayabilir. ALS belirtileri şu şekildedir;

- Yürürken bir takılma hissi ve tökezleme hissi

- Bir şey taşırken taşımakta güçlük çekme

- Konuşmada bozulmalar fark edilmesi. Konuşurken basit cümleleri dahi kuramama.

- Yemek yerken yutmada güçlük çekmek

- Kaslara sık sık kramp girmesi ve kaslarda ele gelen sertlik ve şişlik

- Başın sürekli eğilmesi ve dik tutmakta zorlanma

- Kaslarda güçsüzlük hissi

- İleri derecede kas kaybı

Bu belirtileri her hasta aynı şekilde yaşamaz. Bazı hastalarda her belirti olduğu gibi bazı hastalarda ise birkaç belirti gözlemlenir.

ALS tedavisi nasıl yapılır?

ALS tedavisi hastalığın neden olduğu semptomlara yönelik tedavi seçenekleri vardır. Yapılan tedavi seçenekleri ise hastalığın verdiği zararı önlemez. Uygulanan tedavi seçenekleri belirtilerin yavaşlamasına hatta önlenmesine yöneliktir. ALS hastalığının tedavisi için bu işte tecrübeli olan doktorlar ve sağlık personelleri tedavi de görev alır.

ALS hastalığı tedavisi yaşamı daha da kaliteli hale getirmeye ve ömrü uzatmaya yöneliktir. Hastalıkta kullanılan ilaç tedavileri olduğu gibi aynı zamanda konuşma bozukluğu gibi belirtilere yönelikte fiziksel rehabilitasyon süreci de uygulanmaktadır. Ayrıca tedavide yine beslenme takviyeleri de verilmektedir. Bu şekilde ALS hastalığının tedavisi yapılmış olur.

ALS hastalığı neden olur?

ALS hastalarının nedeni olarak genetik faktörler ön plana çıkmaktadır. Hastalarının 'unda ebeveynlerinin de geçiş öyküsüne rastlanmaktadır. Ardından bazı genetik mutasyonlar da ALS hastalığına sebep olur. Doğumdan itibaren genlerde gerçekleşen çeşitli mutasyonların ALS hastalığına sebep olduğu bilinmektedir. Düzensiz bağışıklık sistemi de ALS hastalığına neden olan bir diğer önemli faktördür. Bu kişilerde sinir hücreleri etkilenir ve düzensiz bağışıklığın bir sonucu olarak ALS hastalığı meydana gelmektedir.

ALS hastalığına neden olan bir diğer faktör ise vücuttaki proteinlerin anormal birikimidir. Vücudun sinir hücrelerinde biriken anormal protein birikimi sinir hücrelerine zarar verir bunun sonucunda ALS belirtileri ortaya çıkar.

ALS hastalığı nasıl geçer?

ALS hastalığını geçirmek için kullanılan iki farklı ilaç vardır. Riluzole adında ki ilaç hastalığın belirtilerinin ilerlememesi için kullanılan bir ilaçtır. ALS hastalığının geçirmesi için tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. ALS hastalığı için ağızdan alma yolu ile uygulanan bu tedavi yöntemi hastalığın ilerlemesini durdurur.

ALS hastalığının kesin bir tedavisi olmadığı için hastalığın tedavisi belirtilerine yöneliktir. Belirtileri geçirerek ALS hastalığının neden olduğu yaşam kalitesini düşürücü detaylar önlenir. ALS hastaları bu şekilde yaşam fonskiyonlarını yerine getirerek hayatlarına devam eder. ALS hastaları yürümekte zorlandığı için fizik tedavi de bu hastalığı geçirmek için kullanılır. Fizik tedavi yöntemi ile birlikte yürümekte zorlanan bu hastalar bu şekilde iyileşme sürecine girer.

ALS hastalığı nasıl anlaşılır?

Bu belirtileri yaşayan kişilerde ALS hastalığından şüphe edilebilir. Bu şekilde ALS hastalığının tanısı bir uzman doktorlar tarafından konulmaktadır. ALS hastalığı teşhisi doktorlar tarafından konulduktan sonra hastalığa yönelik tedavi seçenekleri de yine doktorlar tarafından yapılır. Hastalığı erken dönemde teşhis etmek zordur. EMG yani elektromiyogram testi yapılarak ALS hastalığının keşfi tanısı yapılır. Ayrıca sinir iletim çalışması ve kas biyopsisi yapılarak da ALS tanısı konur.

ALS bulaşıcı mıdır?

ALS hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.