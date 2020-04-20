Almanya Bundesliga'da lider konumunda bulunan Bayern Münih'in 19 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies'in 2023'e kadar olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e uzattıldı. Kanadalı hücum oyuncusu Davies son maçlarda sol bek olarak takımın değişmez oyuncusu konumuna gelmişti.

Davies bu sezon 31 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 7 asist yaptı. Davies geçen sezon Bayern Münih takımına MLS ekiplerinden Vancouver'dan transfer olmuştu. Formayı kapan Davies geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor.

"Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden biri"

Alphonso Davies kulübün sosyal medya hesabına, "Çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve benim için burada oynama rüyası gerçek oldu. İlk günden beri mutlu hissettim. Bu kulüple mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.







