Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ten Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, yeteneklerinin üstüne koyarak kendi geliştirdi. Gana'da mülteci kampında doğduktan sonra Kanada'ya taşınan 19 yaşındaki Alphonso Davies'in zirveye çıkan yolu hiç kolay olmadı...