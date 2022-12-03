NBA ’de milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı’nda lider Phoenix Suns’ı 122-121 mağlup etti ve bu sezon 6. galibiyetini aldı.

NBA’de oynayan bir diğer milli oyuncu Cedi Osman’lı Cleveland Cavaliers, Orlando Magic’i 107-96 skorla yenerek bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

Houston Rockets, Footprint Center’da Batu Konferans lideri Phoenix Suns ile oynadığı mücadeleyi 122-121 kazandı ve bu sezon oynadığı 22. maçında 6. galibiyetine ulaştı.

Rockets’da forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 24 dakika süre kaldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı. Doğu Konferansı’nda 3. basamakta bulunan Cleveland Cavaliers da, Orlando Magic’i 107-96 mağlup ederek, bu sezon 15. galibiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle karşılaşmayı tamamladı. (İHA)

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 117 - Washington Wizards: 116

Brooklyn Nets: 114 - Toronto Raptors: 105

Milwaukee Bucks: 129 - Los Angeles Lakers: 133

Atlanta Hawks : 117 - Denver Nuggets: 109

Cleveland Cavaliers: 107 - Orlando Magic: 96

Boston Celtics: 116 - Miami Heat: 120

Memphis Grizzlies: 117 - Philadelphia 76ers: 109

San Antonio Spurs: 99 - New Orleans Pelicans: 117

Utah Jazz: 139 - İndiana Pacers: 119

Phoenix Suns:121 - Houston Rockets: 122

Golden State Warriors 119 - Chicago Bulls: 111