Alperen’in 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

NBA 'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston’da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 108 - New York Knicks: 112

Detroit Pistons: 110 - New Orleans Pelicans: 116

Indiana Pacers: 111 - Atlanta Hawks: 113

San Antonio Spurs: 113- Golden State Warriors: 144

Chicago Bulls: 110 - Oklahoma City Thunder: 124

Minnesota Timberwolves: 121 - Phoenix Suns: 116

Utah Jazz: 112 - Orlando Magic: 108

Los Angeles Clippers: 103 - Denver Nuggets: 115

Sacramento Kings: 139 - Houston Rockets: 114

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