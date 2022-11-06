NBA 'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves’e 129-117 yenildi ve 9. yenilgisini aldı. Mücadelede 20 dakika parkede kalan Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist ile oynayarak, takımının skorer ikinci ismi oldu. Houston'da en skorer Jalen Green 21 sayı, 2 ribaunt, 4 asist ve Kenyon Martin Jr. 17 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 5. galibiyetini elde eden Minnesota’da ise Karl-Anthony Towns 25 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve Anthony Edwards 19 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.





NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 123 - Sacramento Kings: 126

Charlotte Hornets : 94 - Brooklyn Nets: 98

Atlanta Hawks: 124 - New Orleans Pelicans: 121

New York Knicks: 118 - Boston Celtics: 133

Milwaukee Bucks: 108 - Oklahoma City Thunder: 94

Minnesota Timberwolves: 129 - Houston Rockets: 117

Denver Nuggets: 126- San Antonio Spurs: 101

Phoenix Suns: 102 - Portland Trail Blazers: 82

İSTANBUL (İHA)