NBA 'de Toronto Raptors ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Raptors 116-109 skorla kazanırken, VanVleet 32, Anunoby ise 27 sayı ile takımını galibiyete taşıdı.

Rockets'ta ise Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 17 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers ise Sacramento Kings'e 127-120'lik skorla kaybetti. Cedi, 7 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ile oynadı.