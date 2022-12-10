NBA 'de San Antonio Spurs, 11 maçlık mağlubiyet serisini, konuk ettiği Houston Rockets'ı 118-109 yenerek sonlandırdı. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 9 sayı farkla geçen Spurs, sezonun 7. galibiyetini elde etti.

Bu sezon 25. maçında 18. kez kaybeden Rockets'ta Jabari Smith 23 sayıyla takımın en skoreri olurken, ilk 5'te başlayarak 29 dakika süren alan Alperen Şengün ise 8/17 isabetle 16 sayı ve 7'si hücum 11 ribauntla "double-double" yaptı.