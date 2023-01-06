NBA ’de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets’ın konuk ettiği Utah Jazz’e 131-114 mağlup oldu ve üst üste 6., toplamda 29. yenilgisini aldı.

Houston'da Alperen Şengün, 32 dakikada parkede kaldığı mücadelede 20 sayı, 14 ribaund, 3 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 30 sayı, 4 asist ve Kevin Porter Jr. 23 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Ligde 20. galibiyetini elde eden Utah'ta Lauri Markkanen 49 sayı, 8 ribaund ile takımını sırtlarken, Jordan Clarkson ve Malik Beasley de 19'ar sayı ile katkıda bulundu.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 115 - Memphis Grizzlies: 123

Dallas Mavericks: 95 - Boston Celtics: 124

Houston Rockets: 114 - Utah Jazz: 131

Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Lakers: 91

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