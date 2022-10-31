Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA), dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Phoenix Suns'a 124-109 mağlup oldu.
Karşılaşmada 29 dakika forma giyen Alperen Şengün; 16 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Phoenix Suns'tan Devin Booker oldu. Ayrıca Rockets, bu sonuçla üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.
CAVALIERS GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Öte yandan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ile karşılaştı. Cavaliers rakibini 121-108 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmada 15 dakika süre alan Cedi Osman, takımına 3 sayılık katkı sağladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 38 sayıyla Cavaliers'tan Donovan Mitchell oldu. Ayrıca Kevin Love 29, Dean Wade ise attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
LAKERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Los Angeles Lakers, yeni sezondaki ilk galibiyeti aldı. Sezona 5 maçını kaybederek başlayan Lakers, Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Lakers'da Lebron James 26 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi. Takımın bir diğer yıldız ismi Anthony Davis ise 23 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
NBA 'de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans: 91 - 112
Boston Celtics - Washington Wizards: 112 - 94
Detroit Pistons - Golden State Warriors: 128 - 114
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: 107 - 98
Dallas Mavericks - Orlando Magic: 114 - 105
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121 - 110
DHA