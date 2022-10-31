Karşılaşmada 29 dakika forma giyen Alperen Şengün; 16 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Phoenix Suns'tan Devin Booker oldu. Ayrıca Rockets, bu sonuçla üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.

CAVALIERS GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ile karşılaştı. Cavaliers rakibini 121-108 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmada 15 dakika süre alan Cedi Osman, takımına 3 sayılık katkı sağladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 38 sayıyla Cavaliers'tan Donovan Mitchell oldu. Ayrıca Kevin Love 29, Dean Wade ise attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

LAKERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Los Angeles Lakers, yeni sezondaki ilk galibiyeti aldı. Sezona 5 maçını kaybederek başlayan Lakers, Denver Nuggets'ı 121-110 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Lakers'da Lebron James 26 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi. Takımın bir diğer yıldız ismi Anthony Davis ise 23 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

NBA 'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans: 91 - 112

Boston Celtics - Washington Wizards: 112 - 94

Detroit Pistons - Golden State Warriors: 128 - 114

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: 107 - 98

Dallas Mavericks - Orlando Magic: 114 - 105

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 121 - 110

DHA