NBA 'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, kötü gidişe Minnesota Timberwolves karşısında son verdi. Houston, sahasında rakibini 119-114 yenerek 13 maçlık mağlubiyet serisine son noktayı koydu. 20 yaşındaki Milli basketbolcumuz, geçtiğimiz günlerde Los Angeles Lakers karşısında 33 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve 6 asistle oynamıştı. Alperen, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot olmuştu. Minnesota karşısında yıldızımız, 21 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle bir rekora daha imzasını attı ve 7 maç üst üste 5+ asiste ulaşan NBA tarihindeki en genç pivot unvanını elde etti. Bu sezonki 11. galibiyetine ulaşan ev sahibinde Jalen Green 42 sayı, 4'er ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçını çıkararak galibiyette başrolü oynadı.

Boston'a Magic freni...

25. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Timberwolves'ta Anthony Edwards 31 sayı, 5 asist ve 4 top çalma, D'Angelo Russell 30 sayı ve 7 asist, Rudy Gobert 15 sayı ve 16 ribauntla oynadı. Orlando Magic de Boston Celtics'i evinde 113-98 yendi. Magic'te Paolo Banchero 23 sayı ve 5 ribaunt, Wendell Carter 21 sayı ve 11 ribauntla oynadı. 9 maçlık galibiyet serisi son bulan ve 13. yenilgisini alan Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla mücadele etti. Milwaukee Bucks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 150-130 mağlup etti. Bucks'ta sakatlığının sona ermesinin ardından 5 maç sonra formasına kavuşan Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.