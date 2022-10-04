NBA ’de 2022-23 sezonunun başlamasına çok az bir süre kala takımların hazırlık maçları sürüyor. Milli sporcumuz Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs'la karşılaştı. Maçın kontrolünü baştan sona elinde bulunduran Rockets, maçı 134-96 farkla kazandı.

NBA'deki 2. sezonunun geçirecek olan ve bu maçta ilk 5'te sahaya çıkan Alperen Şengün 13 sayı, 5 ribaund, 3 asistlik performans ortaya koydu. Rockets’ta drafta seçilen Jabari Smith 21 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, aynı şekilde draftın 17. sırası Tari Eason da kenardan gelerek 21 sayı, 10 ribaundla double-double yaptı.