Alperen Şengün’den harika performans!

NBA ’de normal sezon mücadelesinde Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, kendi evinde Los Angeles Clippers‘ı konuk etti. Clippers’in Houston Rockets’i 109 - 101 mağlup ettiği maçta Alperen, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Son maçlarda üst üste başarılı performanslar ortaya koyan Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında kariyer rekoru kırmaya çok yaklaştı. Genç oyuncunun oyunu takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

Milli pivot, LA Clippers karşısında tam 26 sayı, 13 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. 20 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyer rekorunu 27 Mart 2022’de Portland karşısında 27sayılık performans göstererek kırmıştı.