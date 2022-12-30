NBA 'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks American Airlines Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 129-114 mağlup etti ve üst üste 5. toplamda 20. galibiyetini elde etti. Dallas'ta luka doncic 35 sayı, 13 asist ve 12 ribaund ile maçı triple double ile tamamlarken, Christian Wood 21 ve Dwight Powell da 19 sayı ile oynadı. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 11 sayı, 6 ribaund ve 1 asist ile takımına katkıda bulunurken, Jalen Green 23 sayı, 4 asist ve Kevin Porter Jr. da 17 sayı, 7 asistle ile maçı noktaladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Oklahoma City Thunder: 113

Indiana Pacers: 135 - Cleveland Cavaliers: 126

Boston Celtics: 116 - Los Angeles Clippers: 110

Toronto Raptors: 106 - Memphis Grizzlies: 119

San Antonio Spurs:122 - New York Knicks: 115

Dallas Mavericks: 129 - Houston Rockets: 114

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