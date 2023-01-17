Geçtiğimiz hafta Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenilirken, milli yıldızımız triple-double yaparak NBA tarihinin en genç pivotu olmuştu.





LAKERS MAÇINA DA DAMGA VURDU

Son maçlarda iyi performans sergileyen 20 yaşındaki genç yıldız, Houston Rockets - Los Angeles Lakers maçına da damga vurdu.









LEBRON'A KARŞI 33 SAYI-15 RİBAUND-6 ASİST

33 sayı 6 asist 15 ribaund 4 blokluk performans sergileyen milli yıldız takımın en skorer oyuncusu olurken 140-132 Lakers galibiyetine engel olamadı.









SHAQ'IN REKORUNU KIRDI

Alperen bu performansıyla NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'ı geçerek bu istatistiğe ulaşan en genç pivot oldu.

LEBRON'DAN SONRA EN SKORER İKİNCİ OYUNCU

48 sayı atan ABD'li yıldız Lebron James'den sonra 33 sayıyla maçtaki en skorer ikinci oyuncu olan pivot bir kez daha tarihe geçti.

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BU SEZON 14.5 SAYILIK ORTALAMA YAKALADI

Alperen Şengün bu sezon 39 maçta 26.8 dakika ortalamayla 14.5 sayı ve 3.0 asist ortalaması yakaladı.

MEHMET OKUR 43 SAYI ATMIŞTI

Alperen Şengün NBA`de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur'a yaklaştı. Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı dönem Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başarmıştı. 33 sayı ile Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova'dan sonra en çok sayı atan Türk dördüncü isim oldu.





ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

2018 yılında Bandırma Kırmızı'da profesyonel kariyerine başlayan Şengün sırasıyla Teksüt Bandırma ve Beşiktaş formalarını giydi. 2021 NBA Seçmeleri'nde ise Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.

NBA'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Günün oynanan diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Charlotte Hornets - Boston Celtics: 118-130

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 132-119

Washington Wizards - Golden State Warriors: 118-127

New York Knicks - Toronto Raptors: 121-123

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans: 113-103

Atlanta Hawks - Miami Heat: 121-113

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 125-126

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns: 136-106