Alperen Şengün'den bir rekor daha! Lebron karşısında Shaq'ı geçti
NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olarak tarihe geçen milli yıldızımız Alperen Şengün, bugün de Lebron James'li Lakers karşısında gösterdiği performansla Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak bir rekor daha kırdı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenilirken, milli yıldızımız triple-double yaparak NBA tarihinin en genç pivotu olmuştu.
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LAKERS MAÇINA DA DAMGA VURDU
Son maçlarda iyi performans sergileyen 20 yaşındaki genç yıldız, Houston Rockets - Los Angeles Lakers maçına da damga vurdu.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1615232216308539394
LEBRON'A KARŞI 33 SAYI-15 RİBAUND-6 ASİST
33 sayı 6 asist 15 ribaund 4 blokluk performans sergileyen milli yıldız takımın en skorer oyuncusu olurken 140-132 Lakers galibiyetine engel olamadı.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1615235091898273792
SHAQ'IN REKORUNU KIRDI
Alperen bu performansıyla NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'ı geçerek bu istatistiğe ulaşan en genç pivot oldu.
LEBRON'DAN SONRA EN SKORER İKİNCİ OYUNCU
48 sayı atan ABD'li yıldız Lebron James'den sonra 33 sayıyla maçtaki en skorer ikinci oyuncu olan pivot bir kez daha tarihe geçti.
BU SEZON 14.5 SAYILIK ORTALAMA YAKALADI
Alperen Şengün bu sezon 39 maçta 26.8 dakika ortalamayla 14.5 sayı ve 3.0 asist ortalaması yakaladı.
MEHMET OKUR 43 SAYI ATMIŞTI
Alperen Şengün NBA`de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur'a yaklaştı. Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı dönem Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başarmıştı. 33 sayı ile Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova'dan sonra en çok sayı atan Türk dördüncü isim oldu.
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ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ
2018 yılında Bandırma Kırmızı'da profesyonel kariyerine başlayan Şengün sırasıyla Teksüt Bandırma ve Beşiktaş formalarını giydi. 2021 NBA Seçmeleri'nde ise Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.
NBA'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Günün oynanan diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Charlotte Hornets - Boston Celtics: 118-130
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 132-119
Washington Wizards - Golden State Warriors: 118-127
New York Knicks - Toronto Raptors: 121-123
Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans: 113-103
Atlanta Hawks - Miami Heat: 121-113
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 125-126
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns: 136-106