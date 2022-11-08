Rockets’ta Alperen Şengün, 29 dakika süre aldığı karşılaşmayı 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.









Bu sonuçla Orlando Magic, ligdeki on birinci maçında dokuzuncu kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Magic, bir sonraki karşılaşmasında Luka Doncic’li Dallas Mavericks‘i sahasında konuk edecek.

Ligdeki on birinci maçında ikinci galibiyetini alan Houston Rockets ise sahasında Toronto Raptors‘ı ağırlayacak.

Orlando Magic’te Paolo Banchero 30 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Franz Wagner 23 sayı, 5 ribaund, 7 asist; Terrence Ross 21 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Wendell Carter Jr. 15 sayı, 7 ribaundla oynadı.

Houston Rockets’ta ise Jalen Green 34 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Kenyon Martin Jr. 21 sayı, 4 ribaund, 5 asist; Eric Gordan 19 sayı, 4 asist; Kevin Porter Jr. 17 sayı, 8 ribaund, 11 asistle mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

1. çeyrek: 33-30

2. çeyrek: 71-65

3. çeyrek: 100-88

4. çeyrek: 133-127