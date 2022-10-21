Alperen Şengün ve Cedi Osman NBA'de sezonu açtı
NBA'de sezon açıldı, Milli sporcularımız; Alperen Şengün ile Cedi Osman sahaya çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'a 10 sayı farkla (117- 107) mağlup oldu. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, çekişmeli geçen mücadelede Toronto Raptors'a 108-105 yenildi. 28 dakika süre alan Cedi 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi ama mağlubiyetin önüne geçemedi.
NBA 'de sezon açıldı, Milli sporcularımız; Alperen Şengün ile Cedi Osman sahaya çıktı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'a 10 sayı farkla (117- 107) mağlup oldu.
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, çekişmeli geçen mücadelede Toronto Raptors'a 108-105 yenildi. 28 dakika süre alan Cedi 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi ama mağlubiyetin önüne geçemedi.