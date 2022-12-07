Alperen Şengün tarihe geçti

NBA 'de önceki gün Houston Rockets ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Müthiş çekişmeye sahne olan mücadeleyi Rockets, uzatma sonucunda 132-123 kazandı. Rockets'ta görev alan Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 34 dakika sahada kaldı. Yıldız pivot, mücadeleyi 8 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist ile tamamlarken, NBA tarihine geçmeyi başardı.

Furkan'dan 3 sayı

Alperen, NBA kariyerindeki bininci sayısını kaydederken, önemli bir rekorun da altına imza attı. 20 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu. Öte yandan 76ers'te forma giyen bir diğer Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz da karşılaşmayı 3 sayı ile noktaladı.