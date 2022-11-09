Alperen Şengün şovunu yaptı

NBA Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 20 sayı ve10 ribaunt ile double-double yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Orlando Magic'i 134-127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Houston'da 29 dakika süre alan Alperen, ayrıca 4 asist, 2 top çalma ve1 blok ile oynadı. Milli basketbolcumuz, bu sezon 4. kez double-double yaptı.

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a 117-98 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi sonrası ilk mağlubiyetini alarak 10'da 10 yapma şansını kaybetti.

Golden State Warriors'un, Sacramento Kings'i 116-113'le geçtiği mücadelede de Stephen Curry, 47 sayıyla yıldızlaştı.