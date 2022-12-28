Alperen Şengün şov yaptı

NBA 'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla Chicago Bulls deplasmanında harika bir performans gösterdi. Alperen, 133-118 kazandıkları Bulls karşılaşmasının yıldızlarından biri olarak Houston'ın 5 maçlık mağlubiyet serisini noktalamasını sağladı. Milli basketbolcumuz, 32 dakika 19 saniye süre aldığı mücadelede 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Alperen, bu sezonki 10. double double'ına imza attı.

20 yaşındaki pivot, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti. Houston'da Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve Alperen ile birlikte galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibinde DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Cedi'li Cleveland kayıp

ABD'deki bir başka temsilcimiz Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers ise sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu. Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı mücadelede galibiyet serisini 9 maça çıkarmayı başardı. Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cedi, 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.