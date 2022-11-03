Alperen Şengün performansıyla takdir topluyor

NBA 'de Alperen Şengünlü Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Konuk ekibin 109-101'lik kazandığı mücadele de A Milli Basketbol takımının yıldız ismi Alperen Şengün performansıyla geceye damga vurdu.

Mücadelede Alperen, 33 dakika süre aldı ve takımın en skorer ismi oldu.

7 Mart 2022’da Portland karşısında kariyer rekorunu 27 sayılık performans göstererek kıran yıldız isim NBA'de mücadele etmeye devam ediyor.

Şengün'ün basketbol macerası rol model aldığı babası sayesinde oldu. Babası Kemal Şengün, oğlunun ilk kez basketbol topuyla tanışmasını ise şöyle anlatıyor. Şengün "Bir gün Alperen ile birlikte abisinin lise maçını izlerken Alperen devre arasında sahaya girerek topu eline aldı ve potaya doğru attı. Bu atış sayı olmuştu ve atışındaki yeteneği fark etmemek elde değildi. Alperen’in basketbol topuyla ilk tanışması ve ilk sayısı böyle oldu" ifadelerini kullanıyor.

Alperen Şengün'ün ilk hocası Salim Taslı, Alperen'in antrenmanlardaki durumunu ise "“Sözümden çıkmayan, gösterilen hareketi ilk seferde yapabilen, arkadaşlarına liderlik yapabilen, sosyal, esprili v.s. Birçok olumlu meziyeti vardı" diyor.

Baba Kemal Şengün maç sonrası Alperen'in eleştirdiğinde, oğlunun "ben Süpermen değilim baba" sözlerini ekliyor.

Kemal Şengün, Alperen'in dert ettiği durumu ise şöyle açıklıyor "Mesela en çok sayıyı kim atmışsa ben ondan daha çok atacağım diyor ve aynı şey diğer istatistikler içinde geçerli" diyor.

(Alperen Şengün Bandırma Kırmızı, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş formaları giymişti.)



