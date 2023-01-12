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Alperen Şengün NBA'de tarih yazdı! Triple-double yaptı ve...

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Sacramento Kins karşısındaki müthiş performansıyla NBA tarihinin triple double yapan en genç pivotu oldu. İşte tarihi gecenin detayları...

12 Ocak 2023, Perşembe 09:16 Son Güncelleme:
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Alperen Şengün NBA'de tarih yazdı! Triple-double yaptı ve...

NBA 'da normal sezon bu gece oynanan 8 maçla devam etti.

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HOUSTON YENİLDİ, ALPEREN TARİH YAZDI

Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenilirken, milli yıldızımız NBA tarihine geçti.

TRİPLE-DOUBLE YAPTI: 10 SAYI - 10 RİBAUND - 10 ASİST

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Kings'e karşı tarihi bir performans göstererek, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla triple - double yaptı.

NBA TARİHİNDE TRİPLE-DOUBLE YAPAN EN GENÇ PİVOT

Alperen Şengün böylece NBA tarihinde triple - double yapan en genç pivot olarak unutulmazlar arasına girdi.



Sacramento'yu Sabonis ve Fox taşıdı

Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular. Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans

New York Knicks 119-113 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns

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