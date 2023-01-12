NBA 'da normal sezon bu gece oynanan 8 maçla devam etti.





HOUSTON YENİLDİ, ALPEREN TARİH YAZDI

Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenilirken, milli yıldızımız NBA tarihine geçti.

TRİPLE-DOUBLE YAPTI: 10 SAYI - 10 RİBAUND - 10 ASİST

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Kings'e karşı tarihi bir performans göstererek, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla triple - double yaptı.

NBA TARİHİNDE TRİPLE-DOUBLE YAPAN EN GENÇ PİVOT

Alperen Şengün böylece NBA tarihinde triple - double yapan en genç pivot olarak unutulmazlar arasına girdi.









Sacramento'yu Sabonis ve Fox taşıdı

Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular. Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans

New York Knicks 119-113 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns