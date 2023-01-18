NBA 'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-103'lük skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Cedi Osman da süre aldığı 5 dakikada 1 sayı ile takımına katkıda bulundu. Geceye damgasını ise Alperen Şengün vurdu. Houston Rockets da deplasmanda Los Angales Lakers'a 140-132'lik skorla kaybetti. Houston'da Alperen Şengün, 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 4 blokla müsabakayı tamamladı. Alperen, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

'LeBron beni savundu'

Lakers'tan, LeBron James'in kendisini savunmasını da değerlendiren 20 yaşındaki oyuncu, yaşadığı anları paylaştı. Milli basketbolcunun, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "LeBron genelde beni savundu. O anlar benim için harikaydı. LeBron, Thomas Bryant’a ‘Onu ben savunacağım’ dedi. Ben de içimden 'Kendi oyunumu oynayacağım’ dedim. Onunla trash-talk yaptım. Benim için harika bir andı."

LeBron'la düelloya girdi!

Los Angeles Lakers'ın yaşayan efsanesi LeBron James, zorlu mücadelede Alperen Şengün ile adeta bir düello içerisindeydi. Alperen, 33 sayı ile elinden geleni yapsa da 38yaşındaki LeBron, takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncu, 48 sayı, 8 asist ve 9 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı. İkili arasındaki düello, müthiş ilgi topladı. Bu arada geçtiğimiz günlerde 38bin sayı barajını geçen LeBron, 38bin 72 sayıya ulaştı. ABD'li süperstar, Kareem Abdul Jabbar'ın, 38 bin 387 sayılık tarihi rekorunu geçip, NBA'in en çok skor üreten oyuncusu olmak istiyor.