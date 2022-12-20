NBA ’de bu yıl Houston Rockets forması ile 2. sezonunu geçiren milli oyuncumuz Alperen Şengün, takımının en istikrarlı oyuncularından biri konumunda. Topu boyalı alanda aldığı zaman savunulması çok zor bir oyuncu olan Alperen, özellikle alçak posttan oynadığı sırtı dönük oyunlarda çok yüksek bitiricilik yüzdelerine ulaşabiliyor.





Yine de günümüz NBA basketbolunda koçlar, artık boyalı alanda topu sıkça eline yapıştıran uzunlara pek rağbet göstermiyorlar. Bu sebeple Rockets koçu Stephen Silas, Alperen’i alçak post aksiyonlarından daha çok sahanın “dirsek” denilen bölgesinden oynadığı birebirlerle aktif kullanmaya çabalıyor.

NBA’de son olarak Rockets’ın San Antonio Spurs‘e mağlup olduğu maçı 22 sayı ve 4 ribaundla tamamlayarak takımının en skorer ismi olan Alperen Şengün, Houston Chronicle’dan Jonathan Feigen’e konuştu.

Son maçlarda topu sıklıkla alçak posttan ziyade dirsek bölgesinde aldığını söyleyen Alperen, bu kararın koç Stephen Silas’a ait olduğunu belirtti:

“Alçak posttan sırtı dönük oynadığım post-up hücumları, basketbolda en güçlü olduğum konu. Yine de sahada en iyi yapabildiğim şeyleri koç Stephen Silas benden daha iyi biliyor. Toplu alçak posttan ziyade dirsekte almamı isteyen de kendisi. Son oynadığımız maçta şanssızdık, çok fazla şut kaçırdık ve bu şutların çoğu çemberin içinden çıkan tiptendi. Ben ise son maçlarda alçak post hücumlarından daha çok dirsek bölgesinde topu alıyorum. Her maç takımıma elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyorum.”

Koç Stephen Silas ise Alperen’in alçak posttan ziyade topu dirsekte almasının daha çok rakiplerle alakalı olduğunu söylüyor:

“Bu durum Alperen’in maç sırasında eşleştiği oyuncularla alakalı. Mesela Jusuf Nurkic ve Joel Embiid gibi kalıplı oyunculara karşı topu alçak postta daha az alıyor. Topu Alperen’e alçak postta vermek konusunda daha bilinçli davranmaya çalışıyoruz. Şu sıralar hücumda çok fazla pick and roll oynuyoruz. Eğer Alperen pick and roll aksiyonunda eşleştiği oyuncuya karşı avantaj sağlayabilirse topun boyalı alanda ona geçmesini istiyoruz. Bence de Alperen’in topu alçak postta daha sık alması lazım, bu konu üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”





NBA’de bu sezon şu ana kadar toplam 26 karşılaşmada süre bulan Alperen Şengün, maç başına 14.2 sayı, 8.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. (Eurohoops)