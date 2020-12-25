Sezon başında Bandırma Basketbol Kulübü'nden Beşiktaş Sompo Sigorta'ya transfer olan Alperen Şengün, performansıyla tüm basketbolseverleri büyüledi. 13. haftası geride kalan ligde attığı 261 sayı ile toplam sayı alanında zirvede yer alan Şengün, maç başı ortalamalarında ise 20,08 ile üçüncü sıraya yerleşti. Toplam ribaunt istatistiğinde de aldığı 132 ribauntla tablonun tepesini kimseye bırakmayan genç yıldız, maç başına 10,15'lik ortalamasıyla bu klasmanda ikinci sırada kendine yer buldu.

Ligde şu ana dek toplamda 21 blok yaparak bu alanda da zirveye hükmeden Alperen Şengün, maç başı ortalamalarında 1,62 ile en üstten kendisine yer açtı. Birçok farklı istatistiğin denkleme alınmasıyla hesaplanan verimlilik puanı tablosunun ilk sırasına adını yazdıran başarılı sporcu, ligin en çok süre alan uzunları arasında bulunuyor.

6 maçta takımının lideri

Oynadığı 13 maçta 6 galibiyet alan Beşiktaş Sompo Japan'da Alperen Şengün, takımıyla çıktığı müsabakaların 6'sında skor yükünü çeken isim oldu. Ahmet Kandemir yönetiminde çıkışa geçen ve son 5 maçını kazanan ekipte James Blackmon'la birlikte hücum liderliğine soyunan genç basketbolcu, bu seriye 20 sayı, 10,6 ribaunt, 1,6 asist ve 2 blok ortalamalarıyla katkıda bulundu.

NBA'e göz kırpıyor

Sergilediği başarılı performansla milli takıma yükselen Alperen Şengün, ABD medyasının da ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda ESPN yazarı Jonathan Givony'nin analizinde kendisine yer verilen milli sporcumuz, NBA draftlarının ilk turundan seçilmeye aday gösteriliyor.

Kaynak: Trt Spor